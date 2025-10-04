Скульптура креветки установлена в Беларуси — вот как она выглядит

Как выглядит скульптура креветки, установленная в Беларуси. Подробности сообщает БелТА.
Ранее мы писали, что гигантская скульптура креветки появится в Беларуси. В частности, скульптура, посвященная пресноводной креветке, была установлена в Белоозерске. Как выглядит памятник показали во время фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2025», который проходит 4 октября.
Все дело в том, что в Березовском районе водится речная креветка. Идею про памятник предложил один из местных жителей. Скульптура была установлена в городском парке Белоозерска. Ее рост составляет 170 сантиметров. Над композицией работали брестские мастера.
Стало известно, как выглядит памятник креветке, который установили в Беларуси. Фото: телеграм-канал Брестского облисполкома.
