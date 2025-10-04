Ричмонд
Скульптура креветки установлена в Беларуси — вот как она выглядит

Стало известно, как выглядит скульптура креветки, которую установили в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Как выглядит скульптура креветки, установленная в Беларуси. Подробности сообщает БелТА.

Ранее мы писали, что гигантская скульптура креветки появится в Беларуси. В частности, скульптура, посвященная пресноводной креветке, была установлена в Белоозерске. Как выглядит памятник показали во время фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2025», который проходит 4 октября.

Все дело в том, что в Березовском районе водится речная креветка. Идею про памятник предложил один из местных жителей. Скульптура была установлена в городском парке Белоозерска. Ее рост составляет 170 сантиметров. Над композицией работали брестские мастера.

Стало известно, как выглядит памятник креветке, который установили в Беларуси. Фото: телеграм-канал Брестского облисполкома.

Кстати, огромный зубр на трассе Минск — Брест научился выпускать пар.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему корова должна стоять во дворце.

Тем временем мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Также мы писали, что 45 лет назад погиб в автокатастрофе глава БССР Петр Машеров: «Навстречу “Чайке” выскочил грузовик с картофелем».

