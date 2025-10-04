Глава Таганрога призвала горожан не мешать фейерверками работе ПВО

Глава приморского города также попросила таганрожцев сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. При реальной воздушной угрозе управление ГО и ЧС рассылает push-уведомления. Затем данные публикуются на странице главы города, а также дублируются на ресурсах администрации и МКУ «Управление защиты от ЧС». Включается сигнал «Внимание всем!».