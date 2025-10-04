Ричмонд
Глава Таганрога призвала горожан не мешать фейерверками работе ПВО

Светлана Камбулова напомнила о запрете фейерверков и салютов в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Глава Таганрога Светлана Камбулова попросила жителей города не мешать фейерверками работе ПВО. Обращение было опубликовано в соцсетях.

— Запуск пиротехники затрудняет работу системы противовоздушной обороны, создавая ложные цели и отвлекая силы, которые должны защищать нас от реальной угрозы, — подчеркнула Светлана Камбулова.

Управленец напомнила, что в регионе действует запрет на запуск фейерверков и салютов. Несоблюдение этого требования является нарушением указа губернатора и проявлением неуважения к военным. Глава города уверена, что любые мероприятия можно провести красиво и без пиротехники.

Также на Дону нельзя снимать и публиковать фото и видео, которые могут помочь врагу. За подобные действия предусмотрены серьезные штрафы и даже уголовная ответственность.

— Призываю всех проявлять уважение к нашим защитникам, поддерживать их, соблюдая все правила, сохранять порядок и спокойствие ради безопасности каждого из нас и нашего города, — написала Светлана Камбулова.

Глава приморского города также попросила таганрожцев сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. При реальной воздушной угрозе управление ГО и ЧС рассылает push-уведомления. Затем данные публикуются на странице главы города, а также дублируются на ресурсах администрации и МКУ «Управление защиты от ЧС». Включается сигнал «Внимание всем!».

