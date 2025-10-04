В Новороссийске пройдет Международный гастрономический турнир поваров

В этом году в конкурсе примут участие повара из 25 стран, в том числе из России, Белоруссии, Турции, Испании, Армении, Казахстана, Узбекистана, Сербии и Индии. Они продемонстрируют, насколько хорошо знают тренды современной кулинарии и актуальные технологии приготовления блюд. Кроме того, им предстоит удивить жюри уникальными способами подачи еды. Помимо этого, во время турнира также проведут бармен-шоу, мастер-классы, дегустацию и большую гастрономическую ярмарку.