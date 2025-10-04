В Новороссийске пройдет Международный гастрономический турнир поваров

Второй Международный гастрономический турнир поваров пройдет с 7 по 9 октября в Новороссийске в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
В этом году в конкурсе примут участие повара из 25 стран, в том числе из России, Белоруссии, Турции, Испании, Армении, Казахстана, Узбекистана, Сербии и Индии. Они продемонстрируют, насколько хорошо знают тренды современной кулинарии и актуальные технологии приготовления блюд. Кроме того, им предстоит удивить жюри уникальными способами подачи еды. Помимо этого, во время турнира также проведут бармен-шоу, мастер-классы, дегустацию и большую гастрономическую ярмарку.
«Событийный и эногастрономический туризм с каждым годом обретает все большую популярность как альтернативный формат для отдыха наших туристов. В событийном календаре курортов Краснодарского края около 400 крупных мероприятий. Данные направления отдыха доступны круглый год и помогают разгрузить высокий летний курортный сезон», — рассказали в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.