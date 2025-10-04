В Татарстане отремонтировали 1,3 км трассы Мамадыш — Кукмор

Отрезок трассы Мамадыш — Кукмор в Республике Татарстан привели в нормативное состояние в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Протяженность отремонтированного в Кукморском муниципальном районе участка трассы составляет 1,3 км. Там специалисты сняли старое дорожное покрытие. Вместо него уложили новое полотно из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также на участке укрепили обочины и нанесли разметку.
Уточним, что длина трассы Мамадыш — Кукмор равна 71 км. По ней жители населенных пунктов Дюсьметьево, Крещеная Ерыкса, Тулбай и других добираются до социально значимых объектов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.