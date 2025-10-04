В Марий Эл модернизируют Медведевскую районную центральную библиотеку

Медведевскую районную центральную библиотеку в Республике Марий Эл модернизируют до статуса модельной по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в администрации Медведевского муниципального района.
В учреждении обновят интерьер и мебель, а также расширят книжный фонд. Кроме того, там появятся современная компьютерная техника и интерактивное оборудование для проведения мастер-классов и творческих встреч. Помимо этого, в обновленной библиотеке будут организовывать просветительские мероприятия, посвященные истории родного края и сохранению памяти о земляках — участниках боевых действий. К работам планируют приступить в 2026 году.
«Это будет уже четвертая модельная библиотека в Медведевском районе. Ранее благодаря нацпроекту “Культура” были успешно модернизированы библиотеки в [деревне] Русский Кукмор, поселке Краснооктябрьском и детская библиотека поселка Медведево», — рассказала директор Медведевской централизованной библиотечной системы Ольга Мельникова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.