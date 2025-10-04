В Марий Эл модернизируют Медведевскую районную центральную библиотеку

В учреждении обновят интерьер и мебель, а также расширят книжный фонд. Кроме того, там появятся современная компьютерная техника и интерактивное оборудование для проведения мастер-классов и творческих встреч. Помимо этого, в обновленной библиотеке будут организовывать просветительские мероприятия, посвященные истории родного края и сохранению памяти о земляках — участниках боевых действий. К работам планируют приступить в 2026 году.