В Иркутске временно изменится схема движения автобусов № 4к, 4с и 35

Изменения продлятся с 23:00 5 октября до 8:00 29 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 23:00 5 октября до 8:00 29 октября в Иркутске временно изменится схема движения автобусов № 4к, 4с и 35 из-за строительства тепловой магистрали в предместье Рабочем и перекрытия улицы Щедрина (от Баррикад до Напольной). Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

При движении в центр города, после улицы Сарафановской, автобусы будут следовать по улицам Писарева и Ремесленной, затем — по утвержденным маршрутам.

При движении в предместье Рабочее, после улицы Ремесленной, транспорт направится по улицам Писарева, Баррикад, Детской, Напольной, после чего продолжит движение по маршрутам.

Остановку «Ул. Детская» временно перенесут в центр города — на улицу Сарафановскую к дому № 1а. В предместье Рабочее — на улицу Напольную у дома № 68б.

Дополнительная информация! Автобус № 4с в настоящее время не ходит — власти ищут нового перевозчика.

