С 23:00 5 октября до 8:00 29 октября в Иркутске временно изменится схема движения автобусов № 4к, 4с и 35 из-за строительства тепловой магистрали в предместье Рабочем и перекрытия улицы Щедрина (от Баррикад до Напольной). Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.