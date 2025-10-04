В Бурятии отремонтируют участок дороги, ведущей к буддийскому храму

Участок трассы Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян в Республике Бурятии, по которой можно добраться до буддийского храма, обновят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства региона.