В Бурятии отремонтируют участок дороги, ведущей к буддийскому храму

Участок трассы Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян в Республике Бурятии, по которой можно добраться до буддийского храма, обновят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства региона.
Ремонтируемый отрезок расположен в Баргузинском районе, он пролегает от улуса Ярикта непосредственно до храма Цогчен дугана. Его длина — 9 километров. В этом году на трех из них планируют уложить новый асфальт.
Помимо этого, предусмотрено обустройство 11 водопропускных труб и 4 остановочных комплексов для общественного транспорта, а также ремонт моста. Еще специалисты дополнительно благоустроят территорию храма. Полностью ввести дорожный объект в эксплуатацию намерены в 2026 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.