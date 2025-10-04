Рустам Набиев стал участником чемпионата по бодибилдингу

Напомним, уроженец Башкирии в 2015 году потерял обе ноги после обрушения казармы в Омске, где проходил срочную службу. Тогда он около семи часов провел под завалами, пережил клиническую смерть и срочную ампутацию. Оставшись инвалидом, молодой человек не сдался и решил жить полной жизнью. Вместе с супругой Индирой он воспитывает троих детей: двух дочек и родившегося в июне сына. Сам Рустам за последние несколько лет совершил на руках восхождение на несколько высочайших гор планеты.