Рустам Набиев стал участником чемпионата по бодибилдингу

Блогер из Уфы Рустам Набиев стал участником чемпионата Башкирии по подибилдингу. Соревнования проходят сегодня. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Также известный уфимец показал, как на его тело наносят специальный грим.
— Его наносят для того, чтобы рельеф мышц был четче виден, — объяснил блогер.
Напомним, уроженец Башкирии в 2015 году потерял обе ноги после обрушения казармы в Омске, где проходил срочную службу. Тогда он около семи часов провел под завалами, пережил клиническую смерть и срочную ампутацию. Оставшись инвалидом, молодой человек не сдался и решил жить полной жизнью. Вместе с супругой Индирой он воспитывает троих детей: двух дочек и родившегося в июне сына. Сам Рустам за последние несколько лет совершил на руках восхождение на несколько высочайших гор планеты.
