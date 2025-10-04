Роман Ротенберг приедет в Новосибирск на Кубок Первого канала

После активного флешмоба новосибирских болельщиков первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что приедет в Новосибирск на Кубок Первого канала и поблагодарил фанатов за поддержку. Об этом Роман Ротенберг сообщил в своем телеграм-канале.
В телеграм-канале Ротенберга болельщики ХК «Сибирь» массово оставляли комментарии с просьбами приехать в Новосибирск. Акция оказалась успешной — спортивный функционер ответил фанатам и пообещал лично посетить город.
— Благодарю болельщиков «Сибири», жителей Новосибирска за вашу огромную поддержку! Мы готовим для вас большой праздник хоккея на Кубок Первого канала, — отметил Роман Ротенберг.
Он уточнил, что на турнире сыграют сборная «Россия 25», а также национальные команды Беларуси и Казахстана. Главные матчи состоятся в выходные, а в другие дни запланирована насыщенная программа — детские и международные турниры, мастер-классы, автограф-сессии и соревнования по адаптивному хоккею.