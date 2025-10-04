В селе Шалегово Кировской области открыли новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Шалегово Оричевского района Кировской области в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Учреждение стало седьмым сельским подразделением Оричевской центральной районной больницы (ЦРБ). Помимо этого, в районе работают врачебная амбулатория в поселке Левинцы, ФАПы в населенных пунктах Пищалье, Спас-Талица, Зенгино и Усовы, а также фельдшерский пункт в селе Монастырщина.
«Открытие новых медицинских объектов — это важный шаг в развитии здравоохранения Оричевского района. Там созданы комфортные условия для пациентов и сотрудников, что, безусловно, положительно скажется на качестве медицинской помощи», — подчеркнула главный врач Оричевской ЦРБ Елена Лекомцева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.