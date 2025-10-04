В Новосибирской области представили стратегию «комфортного старения»

По данным на сентябрь 2025 года, население Новосибирской области составляет около 2,8 миллиона человек, из которых каждый четвертый — пенсионер. Почти 19 тысяч жителей региона уже отметили свой 90-летний день рождения, а средняя продолжительность жизни здесь превышает 72 года.
Как отметил Машанов, сегодня пенсионеры не только становятся все более многочисленными, но и играют новую роль в обществе. Меняется отношение к старости.
Важным элементом новой стратегии стала подпрограмма «Активное долголетие», включенная в региональный проект «Семья». Сегодня в ней участвуют около 200 тысяч пожилых жителей области. Основная цель — поддерживать их социальную активность, физическое здоровье и профессиональную востребованность после выхода на пенсию.
Особое внимание уделяется программам переквалификации и обучения для людей предпенсионного возраста. Это помогает им приобретать новые навыки и оставаться конкурентоспособными на рынке труда.
С 1 по 10 октября в регионе пройдет Декада пожилого человека, которая включает более двух тысяч мероприятий — спортивных, культурных, образовательных и просветительских.
К участию в Декаде присоединились ведущие учреждения культуры и образования Новосибирской области. Полный список мероприятий доступен на официальном сайте Министерства труда и социального развития региона.