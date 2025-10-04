В Новосибирской области представили стратегию «комфортного старения»

По данным на сентябрь 2025 года, население Новосибирской области составляет около 2,8 миллиона человек, из которых каждый четвертый — пенсионер. Почти 19 тысяч жителей региона уже отметили свой 90-летний день рождения, а средняя продолжительность жизни здесь превышает 72 года.