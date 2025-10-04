В Шенкурске Архангельской области благоустроят общественную территорию

В планах — расчистка территории ручья и создание там зоны отдыха с пешеходными туристическими маршрутами и различными арт-объектами. Первый этап работ рассчитан на полтора года. За это время будет обустроен тротуар на улице Ленина, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения и приведен в порядок берег. Рабочие также оборудуют смотровые площадки и установят малые архитектурные формы.