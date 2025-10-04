В Шенкурске Архангельской области благоустроят общественную территорию

Общественное пространство, расположенное возле Екатерининского ручья, площади и Троицкого собора в Шенкурске Архангельской области, благоустроят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
В планах — расчистка территории ручья и создание там зоны отдыха с пешеходными туристическими маршрутами и различными арт-объектами. Первый этап работ рассчитан на полтора года. За это время будет обустроен тротуар на улице Ленина, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения и приведен в порядок берег. Рабочие также оборудуют смотровые площадки и установят малые архитектурные формы.
«На площадке благоустройства выполнены подготовительные этапы. Там заложен кабель для будущего уличного освещения и видеонаблюдения, частично установлены опоры под фонари. Продолжается укладка тротуарной плитки. Стартовали работы по озеленению пространства: высаживают кусты и деревья», — рассказал министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Поташев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.