В школу № 11 кубанской станицы Новогражданской поступило новое оборудование

Для учеников начальных классов приобрели кассы букв по английскому языку с набором интерактивных таблиц. С помощью этих материалов занятия будут проходить в игровой форме, что сделает процесс обучения более увлекательным и эффективным. Помимо этого, кабинет оснастили 10 комплектами наушников с микрофоном, чтобы выполнять упражнения по аудированию.