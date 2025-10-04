В школу № 11 кубанской станицы Новогражданской поступило новое оборудование

Новое учебное оборудование поступило в кабинет иностранного языка школы № 11 в станице Новогражданской Краснодарского края. Технику закупили в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Выселковского муниципального района.
Для учеников начальных классов приобрели кассы букв по английскому языку с набором интерактивных таблиц. С помощью этих материалов занятия будут проходить в игровой форме, что сделает процесс обучения более увлекательным и эффективным. Помимо этого, кабинет оснастили 10 комплектами наушников с микрофоном, чтобы выполнять упражнения по аудированию.
«Внедрение интерактивных панелей в каждом классе, обновление компьютерного парка, современная инфраструктура и новые предметные комплекты позволили улучшить качество работы педагогов. Ученикам стало легче работать с цифровыми ресурсами, реализовывать проектные и исследовательские задания, а занятия стали более интерактивными и увлекательными. Появились условия для индивидуального подхода: обучающиеся в малых группах или по новым форматам уроков могут быстрее достигать результатов», — отметила начальник управления образования администрации Выселковского района Лариса Семина.
Напомним, что ранее в школе № 11 специалисты провели капитальный ремонт. В том числе все кабинеты оснастили современным оборудованием и новой мебелью.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.