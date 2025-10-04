В Брянской области обновят участок дороги Нижнее — Истровка — Елионка

Отрезок трассы Нижнее — Истровка — Елионка в Стародубском муниципальном округе Брянской области приведут в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
Протяженность этого объекта составляет 4,4 км. Сейчас специалисты укладывают там новое асфальтовое покрытие. Затем они укрепят обочины, отремонтируют пересечения и примыкания к дороге.
Проведенные работы позволят улучшить транспортную доступность для жителей села Нижнего и деревни Истровки. Время в пути сократится, а уровень безопасности движения повысится.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.