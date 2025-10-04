Производство молока и яиц снизилось в Ростовской области с начала 2025 года

В Ростовской области зафиксировали снижение производства молока и куриных яиц. Об этом можно судить по данным Росстата за январь — август 2025 года, более свежей статистики пока не предоставили.
За восемь месяцев текущего года сельскохозяйственные организации Дона произвели 94,4 тысячи тонн молока, и это оказалось на 4,9% меньше, чем за такой же период в 2024 году (95,1% от уровня аналогичного периода прошлого года).
Производство куриных яиц сократилось до 615,6 миллиона штук, составив 81,8% по сравнению с прошлогодними результатами за январь-август.
В то же время в регионе зафиксировали рост производства скота и птицы, предназначенных на убой. Объем производства в живом весе достиг 154,9 тысячи тонн, это на 4,5% превысило показатели прошлого года.
Подпишись на нас в Telegram.