Умер итальянский актер из сериала «Спрут» Ремо Джироне

Ремо Джироне родился 1 декабря 1948 года в городе Асмэра в Эритрее в семье итальянских эмигрантов. В 30 лет он переехал в Рим, где позднее окончил национальную академию драматического искусства «Сильвио Д’Амико». Некоторое время Джироне прослужил в театре.