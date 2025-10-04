«Белпочта» запустила собственный маркетплейс, но пока не для всех белорусов

«Белпочта» запустила собственный маркетплейс с 1 октября, но пока не для всех белорусов. Подробности озвучила генеральный директор предприятий «Белпочта» Светлана Юркевич, пишет БелТА.
— Мы идем по пути в том числе создания собственной площадки, которая будет нацелена на это направление, — заметила гендиректор.
По ее словам, интернет-магазин «Белпочты» работает по принципу выкупа товара, а также размещения у себя на складе. После этого идет продажа через собственную сеть. Светлана Юркевич обратила внимание, что за последние три года товарооборот интернет-магазина увеличился в полтора раза.
Генеральный директор уточнила, что «Белпочта» является социальным предприятиям, у которого не такие рентабельные услуги, чтобы купить товары, разместить их у себя на складах.
— Плюс у нас нет столько площадей, складов, чтобы это реализовать. Поэтому жизнь нас подтолкнула к трансформации интернет-магазина именно в электронную площадку, где будут размещаться товары, в частности отечественных производителей, — пояснила Светлана Юркевич.
Гендиректор заметила, что с 1 октября 2025 года маркетплейс предприятия «Белпочта» запустили в опытно-промышленную эксплуатацию, но пока с ограниченным кругом пользователей. Это было сделано для того, чтобы отточить все нюансы и технологические процессы.
— Сейчас идет активное наполнение товарами и карточками покупателей. Здесь очень активную позицию занимают производители и продавцы — индивидуальные предприниматели. Это быстро у них получается, — подчеркнула Светлана Юркевич.
