Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белпочта» запустила собственный маркетплейс, но пока не для всех белорусов

«Белпочта» объявила о запуске собственного маркетплейса, но пока не для всех белорусов.

Источник: Комсомольская правда

«Белпочта» запустила собственный маркетплейс с 1 октября, но пока не для всех белорусов. Подробности озвучила генеральный директор предприятий «Белпочта» Светлана Юркевич, пишет БелТА.

— Мы идем по пути в том числе создания собственной площадки, которая будет нацелена на это направление, — заметила гендиректор.

По ее словам, интернет-магазин «Белпочты» работает по принципу выкупа товара, а также размещения у себя на складе. После этого идет продажа через собственную сеть. Светлана Юркевич обратила внимание, что за последние три года товарооборот интернет-магазина увеличился в полтора раза.

Генеральный директор уточнила, что «Белпочта» является социальным предприятиям, у которого не такие рентабельные услуги, чтобы купить товары, разместить их у себя на складах.

— Плюс у нас нет столько площадей, складов, чтобы это реализовать. Поэтому жизнь нас подтолкнула к трансформации интернет-магазина именно в электронную площадку, где будут размещаться товары, в частности отечественных производителей, — пояснила Светлана Юркевич.

Гендиректор заметила, что с 1 октября 2025 года маркетплейс предприятия «Белпочта» запустили в опытно-промышленную эксплуатацию, но пока с ограниченным кругом пользователей. Это было сделано для того, чтобы отточить все нюансы и технологические процессы.

— Сейчас идет активное наполнение товарами и карточками покупателей. Здесь очень активную позицию занимают производители и продавцы — индивидуальные предприниматели. Это быстро у них получается, — подчеркнула Светлана Юркевич.

Тем временем в Беларуси сервис по продаже билетов kvitki.by находится в процессе ликвидации.

Кстати, скульптура креветки установлена в Беларуси — вот как она выглядит.

Также мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.