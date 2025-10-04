В Татарстане появился заказник «Места гнездования большой белой цапли»

Природный заказник «Места гнездования большой белой цапли» появился в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан, сообщили в государственном комитете по биологическим ресурсам региона. Работа по сохранению фауны нашей страны ведется по национальному проекту «Экологическое благополучие».
Особо охраняемая территория занимает площадь 2,1 тыс. га. Она создана, чтобы оберегать места гнездования большой белой цапли и среду ее обитания в республике. Отмечается, что этот вид птицы занесен в Красную книгу Татарстана.
Помимо этого, в заказнике заботятся о сохранении других редких представителей животного и растительного мира. В их числе — лебедь-шипун и орлан-белохвост, которые также занесены в Красную книгу региона и страны, а еще кувшинка белоснежная.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.