Республиканский перинатальный центр Башкирии получил новое оборудование

Материально-техническую базу Республиканского клинического перинатального центра Башкирии пополнило современное медицинское оборудование в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В частности, в учреждение поступили системы ультразвуковой визуализации. С их помощью врачи будут получать детализированные изображения внутренних органов и тканей пациентов.
Еще для центра закупили фетальный монитор. Это устройство позволяет проводить комплексный мониторинг состояния будущей матери и плода, включая кардиотокографию и электрокардиографию, измерение артериального давления, уровня кислорода в крови и температуры тела. Монитор оснащен встроенным принтером и позволяет хранить данные о проведенных обследованиях.
«Передовое оборудование открывает новые возможности для диагностики и лечения. Благодаря современному оснащению мы сможем оказывать медицинскую помощь в соответствии с новейшими стандартами, обеспечивая комфорт и безопасность будущим мамам и их малышам на всех этапах беременности», — отметила главный врач Республиканского клинического перинатального центра Лиана Савина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.