Глава Администрации президента Крутой сказал, в чем Беларусь опережает Швейцарию и Германию

Глава Администрации президента, уполномоченный представитель президента в Могилевской области Дмитрий Крутой, открывая новую поликлинику в Кричеве 4 октября, сказал, в чем Беларусь опережает Швейцарию и Германию. Подробности приводит БелТА.
По словам главы Администрации президента, в Беларуси сфере здравоохранения уделяется много внимание. Он уточнил, продолжительность жизни за 20 лет увеличилась на пять лет.
— По количеству практикующих врачей, среднего медицинского персонала, количеству мест в больницах наша республика занимает ведущие места в Европе, опережая Германию, Швейцарию, Нидерланды, Польшу и другие страны, — обратил внимание Дмитрий Крутой.
Тем временем Мингорисполком планирует повысить зарплаты медработников: «2100 рублей — это не предел».
Кстати, Минздрав Беларуси высказался о признаках и тяжести нового штамма коронавируса «Стратус»: «В стране он есть».
