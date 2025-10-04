Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Администрации президента Крутой сказал, в чем Беларусь опережает Швейцарию и Германию

Крутой сказал, в чем Беларусь опережает Швейцарию и Германию.

Источник: Комсомольская правда

Глава Администрации президента, уполномоченный представитель президента в Могилевской области Дмитрий Крутой, открывая новую поликлинику в Кричеве 4 октября, сказал, в чем Беларусь опережает Швейцарию и Германию. Подробности приводит БелТА.

По словам главы Администрации президента, в Беларуси сфере здравоохранения уделяется много внимание. Он уточнил, продолжительность жизни за 20 лет увеличилась на пять лет.

— По количеству практикующих врачей, среднего медицинского персонала, количеству мест в больницах наша республика занимает ведущие места в Европе, опережая Германию, Швейцарию, Нидерланды, Польшу и другие страны, — обратил внимание Дмитрий Крутой.

Тем временем Мингорисполком планирует повысить зарплаты медработников: «2100 рублей — это не предел».

Кстати, Минздрав Беларуси высказался о признаках и тяжести нового штамма коронавируса «Стратус»: «В стране он есть».

Ранее мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Кроме того, МАРТ сказал, какая реклама больше всего раздражает белорусов.