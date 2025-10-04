Автопарк городского транспорта в Майкопе пополнят 10 новых автобусов

Автопарк общественного транспорта в Майкопе пополнят 10 новых автобусов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгеи.
Автобусы планируется запустить по новому городскому маршруту № 47 «Западный жилой район — Вокзал — КПП». Они обеспечат более комфортные и безопасные условия для пассажиров, а также помогут сократить количество уже изношенного транспорта.
«В 2023—2024 годах автопарк общественного транспорта региона пополнился 50 новыми автобусами, отвечающими современным требованиям: они оборудованы терминалами безналичной оплаты проезда, камерами видеонаблюдения, автоинформаторами, системой кондиционирования. Также транспорт оснащен глобальной навигационной спутниковой системой», — рассказала начальник отдела транспорта минстроя Адыгеи Татьяна Ускова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.