С 4 октября в Ростовской области открыли сезон охоты на фазана и вальдшнепа

Немного позже можно будет добывать и другие виды дичи: на норку, белку и куницу — с 15 октября 2025 года по 28 февраля 2026 года. Кроме этого, с 11 октября 2025 года до 20 января 2026 года разрешат охоту на водоплавающую дичь с подружейными собаками.