С 4 октября в Ростовской области открыли сезон охоты на фазана и вальдшнепа

На Дону открыли осенне-зимний сезон охоты.

Источник: Комсомольская правда

С 4 октября 2025 года в Ростовской области разрешили охоту на фазана и вальдшнепа. Об этом говорится в документе на сайте минприроды региона.

На указанных пернатых можно охотиться до 31 декабря 2025 года.

Согласно опубликованному документу, в начале октября также стартовала охота на бобра, выдру, европейскую косулю, благородного оленя, пятнистого оленя и лань.

Немного позже можно будет добывать и другие виды дичи: на норку, белку и куницу — с 15 октября 2025 года по 28 февраля 2026 года. Кроме этого, с 11 октября 2025 года до 20 января 2026 года разрешат охоту на водоплавающую дичь с подружейными собаками.

