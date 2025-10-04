В подмосковном Воскресенске построят ледовый дворец

Современный ледовый дворец возведут в микрорайоне Новлянском Воскресенска Московской области в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса региона.
«Строители проводят планировку территории, ведется устройство подъездных путей, а также организация мест складирования и хранения материалов. На площадку вышла первая строительная техника. В ближайшее время начнутся работы по установке ограждения и разработке котлована», — говорится в сообщении.
По проекту специалисты построят ледовую арену с трибунами на 5,5 тысячи мест и гостиничный комплекс общей площадью около 30 тыс. кв. м. Спортобъект также будет включать хореографический и тренажерные залы, помещения для тренеров и судей, раздевалки и душевые, а на прилегающей территории создадут зоны отдыха и парковку. Завершить все работы планируют в 2028 году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.