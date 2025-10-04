В подмосковном Воскресенске построят ледовый дворец

По проекту специалисты построят ледовую арену с трибунами на 5,5 тысячи мест и гостиничный комплекс общей площадью около 30 тыс. кв. м. Спортобъект также будет включать хореографический и тренажерные залы, помещения для тренеров и судей, раздевалки и душевые, а на прилегающей территории создадут зоны отдыха и парковку. Завершить все работы планируют в 2028 году.