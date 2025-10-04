Ричмонд
Правительство приняло законопроект о доплатах к пенсиям в регионах

Правительство России приняло законопроект о доплатах к пенсиям в регионах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Правительство России приняло законопроект о доплатах к пенсиям в регионах и выплатах лицам, ухаживающим за инвалидами.

Заседание кабмина прошло в пятницу.

«Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года… О выделении в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований… Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что проектом распоряжения предлагается выделить средства Минтруду России на предоставление субсидий субъектам РФ в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении региональных социальных доплат к пенсии, а также Минфину для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Социального фонда России на осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.