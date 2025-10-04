В Благовещенске обновят участок улицы Краснофлотской

Участок улицы Краснофлотской в Благовещенске реконструируют в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы на объекте выполнены уже наполовину, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
Объект протяженностью 1 километр расположен между улицами Театральной и Островского. Сейчас специалисты укладывают там новое покрытие проезжей части, приводят в порядок тротуары и ливневую канализацию, монтируют бортовой камень. Также они обустраивают линии электропередач и сети связи.
По проекту на Краснофлотской создадут двухполосную дорогу с односторонним движением. Еще в планах сделать парковки, регулируемые пешеходные переходы, «лежачих полицейских» и остановку общественного транспорта. Кроме того, на всей улице разместят систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.