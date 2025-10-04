Омские перевозчики к декабрю сменят маршрутки на автобусы

В декабре вместо части маршруток на маршруты общественного транспорта Омска, обслуживаемые частными перевозчиками, выйдут 50 новых автобусов среднего класса. По госпрограмме их закупили предприниматели, входящие в «Омский транспортный союз».
«Новые, теплые, хорошие автобусы марки “ПАЗ Вектор”. Как только придут, поставим их на 59-й, 73-й, 343-й и 470-й маршруты. Последний запустим через центр», — приводит слова частного перевозчика Анатолия Войтенко «НГС55».
По словам перевозчика, покупать большие автобусы не имеет смысла, так как они не наполняются.
Напомним, возвращение 470-го маршрута в центр города, через улицы 10 лет Октября, Гагарина, Интернациональная, Красный путь с выездом на мост имени 60-летия ВЛКСМ было заявлено еще летом, однако сроки существенно сдвинулись.