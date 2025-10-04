Ричмонд
В подмосковном Реутове обновят сквер по улице Октября

Завершить все работы планируют в третьем квартале 2026 года.

Сквер по улице Октября в Реутове Московской области реконструируют в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

На общественной территории проложат новую сеть пешеходных дорожек, установят малые архитектурные формы, включая скамейки и качели. А главным элементом станет детская площадка, оснащенная современным игровым оборудованием.

Кроме того, в сквере высадят деревья, декоративные кустарники и разобьют клумбы. Завершить все работы планируют в третьем квартале 2026 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.