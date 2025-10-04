Правительство компенсирует содержание граждан, вынужденно покинувших дома

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Правительство России приняло законопроект о компенсации регионам расходов на размещение и питание граждан, вынужденно покинувших свои дома.
Заседание кабмина прошло в пятницу.
«Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года… О выделении МЧС России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации… Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Уточняется, что проект распоряжения направлен на возмещение понесенных в 2024—2025 годах бюджетами субъектов РФ расходов на размещение и питание граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Российской Федерации.