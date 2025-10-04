Правительство компенсирует содержание граждан, вынужденно покинувших дома

Уточняется, что проект распоряжения направлен на возмещение понесенных в 2024—2025 годах бюджетами субъектов РФ расходов на размещение и питание граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Российской Федерации.