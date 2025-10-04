В Караидельском районе Башкирии построят женскую консультацию

Современную женскую консультацию построят в Караидельском районе Республики Башкортостан по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Специалисты уже залили фундамент и возвели металлоконструкцию здания. Помимо этого, они обустроили водоотведение, провели электричество и водоснабжение. Новое учреждение будет соответствовать всем требованиям и стандартам, а для оказания качественной медицинской помощи его оснастят современным оборудованием.
В общей сложности в Башкирии работают 39 женских консультаций. В планах открыть еще 12 таких учреждений в сельской местности и малых городах региона.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.