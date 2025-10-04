Ричмонд
В Иркутской области мигрантам помогают адаптироваться

Для иностранных граждан запустили масштабную программу поддержки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Власти Приангарья организовали специальные адаптационные курсы для мигрантов. Основная цель программы — помочь иностранным гражданам быстрее освоиться в новой среде. Лекции проводятся прямо на предприятиях, где трудятся мигранты: в строительной сфере, дорожном хозяйстве и благоустройстве.

На занятиях мигранты получают всестороннюю поддержку: изучают российское законодательство, знакомятся с нормами поведения в обществе, узнают об истории и культуре России, получают консультации по профилактике экстремизма.

Адаптационными мероприятиями охвачено уже более 10 тысяч иностранных граждан.

