В Иркутской области мигрантам помогают адаптироваться

Напомним, вечером 3 октября в поселке Железнодорожный Усть-Илимского муниципального округа произошла авария. На перекрестке улиц Гагарина и Первопроходцев столкнулись 14-летний байкер и автомобиль марки «Лексус». При выезде на главную дорогу подросток не предоставил преимущество иномарке.