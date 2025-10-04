Правительство выделит деньги на мероприятия проекта беспилотных авиасистем

«Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года… О выделении Минобрнауки России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований… Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении на сайте кабмина.