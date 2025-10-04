Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство выделит деньги на мероприятия проекта беспилотных авиасистем

Правительство РФ выделит деньги на мероприятия проекта беспилотных авиасистем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Правительство РФ приняло законопроект о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Заседание кабмина прошло в пятницу.

«Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года… О выделении Минобрнауки России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований… Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что проект распоряжения направлен на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035» в целях обеспечения реализации мероприятий по профессиональному развитию в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».