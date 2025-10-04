Правительство выделит деньги на мероприятия проекта беспилотных авиасистем

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Правительство РФ приняло законопроект о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
Заседание кабмина прошло в пятницу.
«Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года… О выделении Минобрнауки России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований… Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035» в целях обеспечения реализации мероприятий по профессиональному развитию в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».