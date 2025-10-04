На юго-западе Москвы открыли движение после проведения полумарафона

«Движение открыто», — говорится в сообщении.
Фестиваль бега и полумарафон «Моя столица» завершат сезон большого бега в Москве. Они пройдут 4 и 5 октября на Воробьевых горах.
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Движение возобновлено на улице Косыгина и Мичуринском проспекте после проведения там полумарафона «Моя столица». Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«Движение открыто», — говорится в сообщении.
