На юго-западе Москвы открыли движение после проведения полумарафона

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Движение возобновлено на улице Косыгина и Мичуринском проспекте после проведения там полумарафона «Моя столица». Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Движение открыто», — говорится в сообщении.

Фестиваль бега и полумарафон «Моя столица» завершат сезон большого бега в Москве. Они пройдут 4 и 5 октября на Воробьевых горах.