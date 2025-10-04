Правительство одобрило проект о регистрации коренных народов Севера

«Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года… О проекте федерального закона “О внесении изменения в статью 61 Закона Российской Федерации “О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации”… Решение правительства: одобрить проект федерального закона “О внесении изменения в статью 61 Закона Российской Федерации “О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации” и внести его в Государственную Думу в установленном порядке”, — говорится в сообщении на сайте кабмина.