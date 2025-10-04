Движение транспорта открыто после проведения полумарафона в Москве

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Движение транспорта на улице Косыгина и Мичуринском проспекте Москвы открыто после проведения полумарафона «Моя столица», сообщили в департаменте транспорта города.
Ранее в дептрансе столицы сообщили об ограничении транспортного движения в центре Москвы и в районе Воробьевых гор в субботу и воскресенье в связи с проведением полумарафона «Моя столица». Так, перекрытие предусматривалось до 22.00 воскресенья на Университетской площади, в субботу с 8.00 до 16.00 часов на улице Косыгина и Мичуринском проспекте, в воскресенье с 9.00 до 16.00 на проспекте Вернадского и мосту Лужники, с 9.30 до 13.00 того же дня — на съезде с моста Лужники, на улице Хамовнический Вал, Фрунзенской и Лужнецкой набережных.
«Движение открыто (на улице Косыгина и Мичуринском проспекте — ред.)», — говорится в сообщении.