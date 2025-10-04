Цена депутатского кресла в Молдове: подсчитано, для какой партии мандаты оказались самыми дорогими

Блок «Альтернатива» потратил почти 8 миллионов леев и получил всего 8 мандатов, что сделало его расходы самыми неэффективными относительно конкурентов. «Наша партия» заплатила за каждое кресло чуть больше 900 тысяч леев. «Патриотическому блоку» статус депутата обошелся почти в 400 тысяч леев, а PAS — в 321 тысячу.