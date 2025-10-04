Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена депутатского кресла в Молдове: подсчитано, для какой партии мандаты оказались самыми дорогими

В новом парламенте цены на мандаты разошлись как на рынке недвижимости: от «бюджетных» как у «Демократии дома» до «элитных» — почти за миллион у «Альтернативы».

Источник: Комсомольская правда

Самые «дешевые» мандаты в новый молдавский парламент достались феномену этих выборов — партии Василе Костюка «Демократия дома», которая затратила всего 32 тысячи леев на каждое из шести полученных мест.

Каждый мандат обошелся «Альтернативе» почти в 1 миллион леев!

Блок «Альтернатива» потратил почти 8 миллионов леев и получил всего 8 мандатов, что сделало его расходы самыми неэффективными относительно конкурентов. «Наша партия» заплатила за каждое кресло чуть больше 900 тысяч леев. «Патриотическому блоку» статус депутата обошелся почти в 400 тысяч леев, а PAS — в 321 тысячу.