Возраст вовлекаемых в поджоги снизился в Ростовской области

В Ростовской области зафиксировали случаи, связанные с поджогами автозаправок и других объектов. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника ГУ МВД России по региону, генерал-майор полиции Владимир Савчук.
Представитель МВД отметил, что нарушители часто действуют по указанию экстремистских групп. При этом задержанным за несоблюдение закона грозит уголовная ответственность за содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ).
Владимир Савчук подчеркнул, что донская полиция будет продолжать жестко пресекать подобные попытки дестабилизации ситуации в регионе.
Отметим, среди поджигателей также выявили и несовершеннолетних. Например, в Пролетарском районе Ростова-на-Дону подросток поджег автозаправочную станцию. Хулигана тогда задержал очевидец произошедшего.
