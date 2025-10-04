К концу 2025 года в Бурятии отремонтируют более 20 мостов

В частности, в Еравнинском районе раньше установленного срока уже завершено обновление моста через реку Сагаан-Гол. В то же время в Прибайкальском районе готовят к вводу в эксплуатацию мост через реку Налимовку, расположенный на автодороге Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян.