К концу 2025 года в Бурятии отремонтируют более 20 мостов

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году проводятся на 21 мосту в Бурятии. Об этом сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.
Реконструкция затронула 17 переправ на региональных дорогах и четыре на местной сети. Работы охватили Кабанский, Еравнинский, Курумканский, Прибайкальский, Кижингинский, Северо-Байкальский, Джидинский, Закаменский, Окинский, Бичурский и Мухоршибирский районы.
В частности, в Еравнинском районе раньше установленного срока уже завершено обновление моста через реку Сагаан-Гол. В то же время в Прибайкальском районе готовят к вводу в эксплуатацию мост через реку Налимовку, расположенный на автодороге Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.