Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае принял фестиваль «КнигаКрай»

Региональный литературный фестиваль «КнигаКрай», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», проходит в Хабаровском крае. Одной из площадок стал Дом культуры в Николаевске-на-Амуре, сообщили в министерстве культуры региона.
Мероприятие прошло 25 сентября, в нем приняли участие 210 старшеклассников. Почетным гостем фестиваля стал писатель-натуралист из Николаевска-на-Амуре Юрий Жекотов. Также в город впервые приехала известный хабаровский поэт и журналист Марина Семченко.
«Самое главное достижение этого фестиваля для нас, хабаровских писателей, — убедиться воочию в неподдельном интересе молодежи к книге, живому поэтическому слову, судьбам писателей. Было очень радостно наблюдать, как ребята по разным биографическим фактам, которые озвучивала ведущая, узнавали выдающихся хабаровских писателей, например Николая Дмитриевича Наволочкина», — поделилась Марина Семченко.
Фестивальная программа состояла из нескольких тематических блоков, связанных с литературой и кино. Впервые для молодежи Николаевского района была представлена презентация интерактивного просветительского кинопроекта «Великие люди великой России», созданного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
