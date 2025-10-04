Медучреждения Приамурья получат почти 2 тысячи единиц оборудования

Около 2 тысяч единиц современного оборудования поступит в медучреждения Амурской области за шесть лет реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве региона.
Например, только в этом году запланирована поставка 574 единиц аппаратуры. В их число входят устройства для маммографии и флюорографии, эндоскопические системы, оборудование для холтеровского мониторирования ЭКГ, системы УЗИ.
«Хватает всего! Сейчас можно сказать, что мы по стандартам и порядкам оснащены в полной мере. И готовы оказывать помощь в соответствии с современными условиями», — отметил главный врач Ивановской районной больницы Игорь Самарин.
До этого, в 2029−2024 годах, при поддержке нацпроекта «Здравоохранение» медицинские организации Приамурья ввели в эксплуатацию 1346 единиц современного оборудования. В частности, оно используется для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкопатологиями и сахарным диабетом.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.