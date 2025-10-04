В Москве запустили тематический поезд, оформленный совместно с Роскосмосом

«Запустили тематический поезд “Роскосмос”, который будет курсировать по Большой кольцевой линии (БКЛ) в течение полугода. Его появление приурочили к открытию Национального космического центра, а также к 90-летию Московского метрополитена и 68-летию запуска первого спутника Земли. Поезд оформили совместно московский транспорт и госкорпорация “Роскосмос”, — говорится в сообщении на сайте.