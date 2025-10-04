В Москве запустили тематический поезд, оформленный совместно с Роскосмосом

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Тематический поезд, оформленный совместно с «Роскосмосом», запустили на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро столицы, запуск приурочен к открытию Национального космического центра, 90-летию Московского метрополитена и 68-летию запуска первого спутника Земли, сообщается на сайте мэра и правительства города.
«Запустили тематический поезд “Роскосмос”, который будет курсировать по Большой кольцевой линии (БКЛ) в течение полугода. Его появление приурочили к открытию Национального космического центра, а также к 90-летию Московского метрополитена и 68-летию запуска первого спутника Земли. Поезд оформили совместно московский транспорт и госкорпорация “Роскосмос”, — говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что в течение полугода состав будет знакомить пассажиров с главными достижениями отечественной космонавтики — от первого спутника до самых современных технологий.
«В этом году Московский метрополитен отмечает 90-летие. Мы рады реализовывать совместные проекты с Роскосмосом. Новый тематический поезд позволит пассажирам ближе познакомиться с историей и достижениями отечественной космонавтики, а также увидеть, как технологии будущего становятся частью повседневной жизни», — добавил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.