В Приангарье завершили ремонт участка дороги Черемхово — Голуметь — Онот

Капитальный ремонт участка автодороги Черемхово — Голуметь — Онот завершился в Иркутской области. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Отрезок расположен между деревнями Нены и Халта, его протяженность составляет 8 км. Ремонтные работы стартовали в 2024 году и завершились в 2025-м.
«Ремонт дороги Черемхово — Голуметь — Онот важен для жителей нескольких населенных пунктов. По ней следуют маршруты школьного и межмуниципальных автобусов, она является также социально и экономически значимой для района. Проведенные работы носят комплексный характер, они направлены на усиление дорожной инфраструктуры», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максим Лобанов.
Для защиты дороги от разрушения уложено 12 водопропускных труб и асфальтобетонное покрытие. Также специалисты укрепили кюветы, установили барьерные ограждения и обустроили площадку с заездным карманом и беседкой для отдыха водителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.