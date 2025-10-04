Ричмонд
Глава Башкирии Радий Хабиров показал, где пройдет новая дорога в Белорецк

Масштабная стройка дороги в Башкирии растянется на несколько лет.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров показал, где пройдет дорога Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.

Как пояснил руководитель региона, сейчас в планах властей довести трассу до Верхнего Авзяна и Каги — это села в Белорецком районе. Благодаря этому жители и гости республики получат альтернативу автодороге Уфа — Инзер — Белорецк.

— Часть дороги — уже асфальтированная, на одном из участков ведутся работы. Следующий этап — самый протяженный, 50 км, — сказал глава Башкирии.

Строительство трассы рассчитано на несколько лет. Самое главное, добавил Хабиров, — не прерывать финансирования и не останавливать стройку.

Напомним, сегодня руководитель региона вместе с супругой Каринэ посетил Ишимбайский район.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.