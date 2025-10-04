День вина в Кишиневе: Ливни, почти нет людей, вино дороже, чем в магазинах, а шашлык и мититеи стоят немыслимых денег — 80 леев за сто граммов

Национальный день вина на главной площади Кишинева планировали открыть в субботу, 4 октября. в 11.00. Но помешал ливень, перенесли на полдень. Перекрыли движение транспорта от улицы Пушкина до улицы Бэнулеску-Бодони и дальше, вглубь Буюкан. Там фуд-зона.
И столики почти пустуют. Леонид РЯБКОВ.
Но в палатках уже вовсю разливали тулбурел, вино в бутылках, коньяк… Вино разной ценовой категории. Тулбурел стоит от 50 до 100 леев за полуторалитровую бутылку. Вино в бутылках можно найти и за полтинник. Но средняя цена бутылки — 80−150 леев. Можно, правда, купить бутылочку красного и за 600 леев, а коньяка — за 6 тысяч…
В 12.00 стали открывать праздник. Со сцены выступал спикер парламента Игорь Гросу. В этот момент припустил ливень, немногочисленная площадь ощетинилась зонтами.
В двух палатках на площади продают и карту дегустатора, позволяющую бесплатно отведать вина в 12 палатках, а также ее обладатель может купить мерч с символикой Дня вина со скидкой. Но цены поражают! Футболка — 400, зонтик — 350, сумка — 150, брелок — 100…
И мерч к Дню вина стоит недешево. Леонид РЯБКОВ.
Кстати, тут размесилось около 120 производителей вина, как крупных, так и совсем мелких. Кое-кто подошел к оформлению своей палатки креативно — стоит ретро-автомобиль «Фольксваген», вместо мотора — осенние цветы и бутылки вина. Народ активно фотографируется на фоне старинного авто.
Кое-кто подошел креативно к оформлению своей палатки. Леонид РЯБКОВ.
Много иностранцев. Аккуратные старички шествуют с бокалами на веревочках, надетых на морщинистые шеи. Они с картами дегустаторами поголовно, пробуют вино.
Кстати, некоторые винные компании повели себя несолидно. Цены на алкоголь у них выше, чем в магазинах. Но так, разумеется поступили не все.
И, как всегда, поразили цены в фуд-зоне. Шашлык, мититеи-кырнэцэи стоит 70−80 леев за сто граммов, гарнир — от 30 до 50 леев. Плацинды — от 30 до 40 леев.
Ощущение скверное — будто нас всех считают за лохов, мол, народ все равно купит даже за такие деньги! Сверхприбылей захотелось…
Цены на шашлык взлетели до небес. Леонид РЯБКОВ.
— Почему так дорого? — спрашиваю девчонок, стоящих за прилавком.
В ответ лишь пожимают плечами:
— Нам так сказали продавать…
Полуторалитровую бутылку тулбурела можно найти за 50 леев. Леонид РЯБКОВ.
Народу немного, столики практически пустуют из-за непогоды. Но к вечеру синоптики обнадеживают — осадки прекратятся. Надеемся, что их прогноз окажется верным.
А пока всех с праздником! С Национальным днем вина!
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Какая страна, такие и песни: Что думают жители Молдовы о позорном клипе лидера группы «Rammstein» Тилля Линдеманна, снятом в Кишиневе.
Как прокомментирует «уникальный международный художественный проект» Министерство культуры (далее…).
День учителя в Молдове превратили в явку с повинной: Под угрозой штрафов педагогов запретили поздравлять — министр образования сразу записал всех в преступники.
Родители выступают за то, чтобы как-то порадовать учителей в их профессиональный праздник, но очень негативно относятся к тому что они за свои деньги должны ремонтировать крышу или канализацию учебного заведения (далее…).
Зачистка политического поля: В Молдове ограничили деятельность сразу трех оппозиционных партий — скоро останется одна ПАС.
Под раздачу попали «Сердце Молдовы», «Великая Молдова» и Современная демократическая партия Молдовы (далее…).