Пожилые жители Новосибирской области поучаствовали в акции «Шаги здоровья»

Одной из центральных площадок акции стал экопарк «Обской» в городе Обь. Там около 70 пожилых людей в сопровождении волонтеров преодолели специально разработанную для них «тропу здоровья». Также участникам акции были даны медицинские рекомендации. До и после маршрута у всех желающих замеряли показатели артериального давления. Кроме того, для них проводили экспресс-осмотры.