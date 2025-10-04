Ричмонд
Пожилые жители Новосибирской области поучаствовали в акции «Шаги здоровья»

Всего к ней присоединились более 4 тысяч местных представителей старшего поколения.

Более 4 тысяч пожилых жителей Новосибирской области стали участниками акции «Шаги здоровья», организованной в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.

«С каждым годом мы видим, как увеличивается количество участников. Это говорит о востребованности таких мероприятий, которые не только способствуют физическому здоровью наших пожилых граждан, но и укрепляют социальные связи, создают позитивную атмосферу и чувство общности», — отметил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.

Одной из центральных площадок акции стал экопарк «Обской» в городе Обь. Там около 70 пожилых людей в сопровождении волонтеров преодолели специально разработанную для них «тропу здоровья». Также участникам акции были даны медицинские рекомендации. До и после маршрута у всех желающих замеряли показатели артериального давления. Кроме того, для них проводили экспресс-осмотры.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.