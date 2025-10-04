Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Авиакомпания Conviasa запустит регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Каракасом, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта «Пулково»).
«Со 2 ноября государственная авиакомпания Боливарианской Республики Венесуэла Conviasa запускает регулярные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом, Варадеро (Куба) и Каракасом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что первый самолет вылетит из Каракаса 31 октября в 22.30 по местному времени, время в пути составит 13 часов.
Рейсы будут выполняться один раз в две недели на лайнере Airbus A340−600.