Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом

Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом со 2 ноября.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Авиакомпания Conviasa запустит регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Каракасом, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта «Пулково»).

«Со 2 ноября государственная авиакомпания Боливарианской Республики Венесуэла Conviasa запускает регулярные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом, Варадеро (Куба) и Каракасом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый самолет вылетит из Каракаса 31 октября в 22.30 по местному времени, время в пути составит 13 часов.

Рейсы будут выполняться один раз в две недели на лайнере Airbus A340−600.