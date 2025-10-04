МВД России установило водителя, ездившего со странными белорусскими номерами. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел России.
В ведомстве заметили, что ГАИ Москвы оперативно отреагировала на данные Министерства внутренних дел Беларуси. Ведомство сообщило о том, что по Москве ездит автомобиль с поддельными белорусскими регистрационными знаками (подробнее мы писали здесь).
«Благодаря принятым мерам инспекторы обнаружили автомобиль и остановили его на Ярославском шоссе», — сообщили в МВД России.
По данным ведомства, за рулем находился житель Москвы 1972 года рождения. В отношении него были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 12.2, а также 12.6 Кодекса об административных правонарушениях. Фальшивые регистрационные знаки были изъяты.
«Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года», — уточнили в пресс-службе.
