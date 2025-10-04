Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД России установило водителя, ездившего со странными белорусскими номерами

МВД РФ сказало, кто ездил со странными белорусскими номерами с цифрой «9».

Источник: Комсомольская правда

МВД России установило водителя, ездившего со странными белорусскими номерами. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел России.

В ведомстве заметили, что ГАИ Москвы оперативно отреагировала на данные Министерства внутренних дел Беларуси. Ведомство сообщило о том, что по Москве ездит автомобиль с поддельными белорусскими регистрационными знаками (подробнее мы писали здесь).

«Благодаря принятым мерам инспекторы обнаружили автомобиль и остановили его на Ярославском шоссе», — сообщили в МВД России.

По данным ведомства, за рулем находился житель Москвы 1972 года рождения. В отношении него были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 12.2, а также 12.6 Кодекса об административных правонарушениях. Фальшивые регистрационные знаки были изъяты.

«Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года», — уточнили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что ответственность для бесправников изменится в Беларуси — умеренная либерализация.

Кроме того, наказание для пьяных пешеходов меняют в Беларуси: административная ответственность вместо предупреждения.

Кстати, российский художник Никас Сафронов подарил портрет Владимира Мулявина минскому музею основателя «Песняров»: «Первый набросок с натуры был продан за 32 тысячи евро».