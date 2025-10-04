МВД России установило водителя, ездившего со странными белорусскими номерами

По данным ведомства, за рулем находился житель Москвы 1972 года рождения. В отношении него были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 12.2, а также 12.6 Кодекса об административных правонарушениях. Фальшивые регистрационные знаки были изъяты.