Глава Администрации президента Крутой сказал, что продолжительность жизни в Беларуси выросла на пять лет за 20 лет

Крутой заявил про рост продолжительности жизни на пять лет в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Глава Администрации президента, уполномоченный представитель президента в Могилевской области Дмитрий Крутой, открывая новую поликлинику в Кричеве, заявил про рост продолжительности жизни на пять лет в Беларуси, сообщает БелТА.

Крутой заметил, что в Беларуси очень много внимания уделяется сфере здравоохранения.

— За 20 лет продолжительность жизни выросла на 5 лет, — акцентировал внимание глава Администрации президента.

По словам Дмитрий Крутого, по числу практикующих врачей, среднего медперсонала, числу мест в больницах Беларусь занимает ведущие места в Европе, опережая Швейцарию, Польшу, а также Германию и Нидерланды (подробнее мы писали здесь).

Тем временем генетики НАН сказали, как белорусам жить до 140 лет.

Ранее Мингорисполком сказал, что самой возрастной работающей пенсионерке в Минске 96 лет.

Кроме того, Минтруда Беларуси сказало, в каких сферах работает больше всего пенсионеров.