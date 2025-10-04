Глава Администрации президента Крутой сказал, что продолжительность жизни в Беларуси выросла на пять лет за 20 лет

Глава Администрации президента, уполномоченный представитель президента в Могилевской области Дмитрий Крутой, открывая новую поликлинику в Кричеве, заявил про рост продолжительности жизни на пять лет в Беларуси, сообщает БелТА.
Крутой заметил, что в Беларуси очень много внимания уделяется сфере здравоохранения.
— За 20 лет продолжительность жизни выросла на 5 лет, — акцентировал внимание глава Администрации президента.
По словам Дмитрий Крутого, по числу практикующих врачей, среднего медперсонала, числу мест в больницах Беларусь занимает ведущие места в Европе, опережая Швейцарию, Польшу, а также Германию и Нидерланды (подробнее мы писали здесь).
