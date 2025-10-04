В томском вузе открыли лабораторию молекулярной и клеточной фармакологии

В лаборатории выбирают наиболее перспективные соединения будущих лекарственных средств, которые могут быть сразу переданы для проведения доклинических исследований. Работа строится на сочетании компьютерного моделирования и реальных экспериментов. На первом этапе с помощью расчетов специалисты анализируют взаимодействие новых соединений с молекулами-мишенями. А на втором наиболее перспективные из них отправляют на экспериментальную проверку.