В томском вузе открыли лабораторию молекулярной и клеточной фармакологии

Лабораторию молекулярной и клеточной фармакологии открыли на базе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Она была создана при поддержке программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в учебном заведении.
«Создание этой лаборатории — наш стратегический шаг в развитии таргетной тераностики, направленной на поиск индивидуальных мишеней для терапии. Это площадка, где будущие ученые с первого дня погружаются в реальные процессы разработки лекарств, работая с современными вычислительными и лабораторными методами», — отметил ректор СибГМУ Евгений Куликов.
В лаборатории выбирают наиболее перспективные соединения будущих лекарственных средств, которые могут быть сразу переданы для проведения доклинических исследований. Работа строится на сочетании компьютерного моделирования и реальных экспериментов. На первом этапе с помощью расчетов специалисты анализируют взаимодействие новых соединений с молекулами-мишенями. А на втором наиболее перспективные из них отправляют на экспериментальную проверку.
«Ключевым проектом лаборатории является разработка модуляторов межклеточного взаимодействия — молекул, способных управлять процессами регенерации, останавливать фиброз и подавлять рост опухолей. В основе этого проекта лежит работа с двумя ключевыми мишенями: белками галектинами и интегринами. Проект опирается на многолетние фундаментальные исследования, проведенные в Сибирском государственном медицинском университете», — рассказала руководитель лаборатории, заведующая кафедрой фармакологии СибГМУ Ольга Ваизова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.