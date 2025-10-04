ЮФУ победил на соревнованиях разработчиков роботов-БПЛА «Аэробот»

«Уникальность “Аэробота” состоит в том, что это единственная в России соревновательная площадка, где беспилотники выполняют конкурсные задания полностью в автономном режиме, без участия оператора. Соревнования планируются во взаимодействии с потенциальными потребителями, носят прикладной характер. То есть решаются задачи, которые можно переложить на фактическую технику, в том числе, на линии боевого соприкосновения, где защита операторов — важнейшая задача. В целом будущее беспилотных технологий стоит за интеллектуальными робототехническими системами, способными самостоятельно оценивать обстановку и принимать решения», — заявил руководитель проектной группы центра испытания и внедрения ФПИ Юрий Быков, чьи слова приводятся в сообщении.