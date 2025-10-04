Более 650 животных из московских приютов обрели хозяев в течение лета

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Более 650 животных — 497 собак и 154 кошки — забрали из приютов Москвы за прошедшее лето, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«Свыше 650 животных из столичных приютов обрели новый дом этим летом… Любящих хозяев обрели 497 собак и 154 кошки из 13 городских приютов, расположенных в разных округах Москвы. Питомцы находили семью в том числе на фестивалях и выставках», — говорится в сообщении.
Отмечается, что навестить и подобрать питомца можно в дни работы приютов. При себе необходимо иметь паспорт.