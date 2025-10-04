Более 650 животных из московских приютов обрели хозяев в течение лета

«Свыше 650 животных из столичных приютов обрели новый дом этим летом… Любящих хозяев обрели 497 собак и 154 кошки из 13 городских приютов, расположенных в разных округах Москвы. Питомцы находили семью в том числе на фестивалях и выставках», — говорится в сообщении.