Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 650 животных из московских приютов обрели хозяев в течение лета

Из московских приютов летом забрали 497 собак и 154 кошки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Более 650 животных — 497 собак и 154 кошки — забрали из приютов Москвы за прошедшее лето, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«Свыше 650 животных из столичных приютов обрели новый дом этим летом… Любящих хозяев обрели 497 собак и 154 кошки из 13 городских приютов, расположенных в разных округах Москвы. Питомцы находили семью в том числе на фестивалях и выставках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что навестить и подобрать питомца можно в дни работы приютов. При себе необходимо иметь паспорт.